En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Bauerenallianz eisen Invité vun der Redaktioun.

No 3 Joer ganz komplexe Verhandlunge steet déi gemeinsam europäesch Agrarpolitik an de Startlächer.

Déi zoustänneg europäesch Agrarminister hunn um Kierchbierg gréng Luucht ginn. Wéi kucken d’Baueren hei am Land op déi nei Reform? Ass et eng verpasste Chance oder e Meilesteen? A wéi geet et de Baueren no iwwer engem Joer Pandemie?

Dat froen mer de Camille Schroeder. De President vun der Bauerenallianz ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

