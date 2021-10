De Chef vu Luxembourg for Finance war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

De Rôle vu Lëtzebuerg ass ganz ganz marginal. Et géif duergestallt ginn, dass et hei Aktivitéite ginn, déi net an der Rei sinn, dat ass awer net esou.

Dat sot den Direkter vu Luxembourg for Finance, den Nicolas Mackel um Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun, zum Thema vun den ominéisen "Pandora Papers".

Lëtzebuerg ass eng vun de groussen internationalen Finanzplazen, an dann ass et normal, dass ee bei Transaktiounen opdaucht. An da misst ee kucken, wéi een do opdaucht. An eis ass bis ewell nach näischt opgefall, wat e reelle Problem géif duerstellen, oder illegal wär.

Eis national Gesetzgebung wier sou gutt wéi se ka sinn. International, europäesch a national Reegele géifen applizéiert ginn, seet den Nicolas Mackel.

D’Reputatioun vun der Finanzplaz gesäit hien och net a Matleedenschaft gezunn. An enger "gewësser Press, géif ee gesinn dass „Blödsinn“ geschriwwe gëtt".

Invité vun der Redaktioun: Nicolas Mackel

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.