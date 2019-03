Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

D'Sozialwalen, de Plang vun der CSV-Parteispëtzt fir d'Zukunft, d'Excusë vun der kathoulescher Kierch u Mëssbrauchsaffer, d'Visitt vum russesche Premier Medwedew an d'LISER-Etüden iwwert de Logement. D'Aktualitéit war gutt gefëllt déi lescht Deeg - mir analyséieren a kommentéiere se an der Journaliste-Ronn um Sonndeg. D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn: Dani Schumacher vum Wort,

de Luc Caregari vun der Woxx,

de Romain Hilgert aus dem Land

an den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt. Links LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.