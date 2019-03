Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Ëm d'Schülermanif fir de Klima, d'Europawalen, de Brexit an de Sträit vun der Policegewerkschaft mat ënner anerem der Direktioun an der Politik geet et e Sonndeg am Presseclub.

D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn:

de Christoph Bumb vu reporter.lu,

de Claude Karger vum Journal,

den David Marques vum Quotidien

an de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg