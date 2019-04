Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Et sinn Dauerbrenner, déi d’Aktualitéit déi lescht Deeg dominéiert hunn: Brexit, de Luc Frieden – elo President vun der Chambre de Commerce, de Logement an d’Mobilitéit (oder Immobilitéit), dat sinn d’Sujeten am Presseclub dëse Sonndeg op RTL Radio Lëtzebuerg. Presseclub, dat ass e Sonndeg kuerz no 11 bis Mëtteg hei op RTL. D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn: Marc Schlammes vum Wort,

de Robert Schneider vum Tageblatt,

de Claude Karger vum Journal

an de Richard Graf vun der Woxx LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt. Links LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.