Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Wéi eng Spueren huet de Grand-Duc Jean hannerlooss? Wat ass zum Staatsbudget 2019 ze soen? A wéi kann een dem Aarmutsrisiko hei am Land bäikommen? D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn: De Claude Karger vum Journal,

den David Marques vum Quotidien,

den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek

an de Marc Schlammes vum Wort. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.