Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Wat ass sech vun den Europawalen ze erwaarden? Wéi steet Lëtzebuerg mat senger Klimapolitik do? A wouhi steiert d'Luxair mat engem neie Mann un der Spëtzt? D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn: Christoph Bumb vu reporter.lu

Claude Karger vum Journal

Robert Schneider vum Tageblatt

Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt. Links LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.