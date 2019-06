Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

D'Europawahlen sinn eriwwer an am Stroossbuerger Parlament mussen sech elo d'Fraktiounen beieneen dinn..hei am Land wëssen d'Regierungs- mä och d'Oppositiounsparteien wou se dru sinn. Wéi eng Konsequenzen mussen besonnesch bei de Perdanten gezunn ginn? Wou steiert d'EU hin? LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren. D'Invitéen am RTL-Presseclub sinn: de Marc Schlammes aus dem Wort

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt

de Luc Caregari vun der Woxx

an de Jean-Claude Franck vum Radio 100,7. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt. Links LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

AUDIO: De Presseclub vum 19. Mee 2019