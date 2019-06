Ënnert anerem dat si Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Wéi eng Konklusioune si bis ewell aus der Affär ëm de sougenannte „geheime Casier“ ze zéien? Wat ass zum Accord a Saache Schaff- a Rouzäite bei der Police ze soen? A wéi geet et an den Dossiere Google a Fage virun? Doriwwer hunn dës Invitéen am RTL-Presseclub diskutéiert: de Christoph Bumb vu reporter.lu ,

de Claude Karger vum Journal,

de Robert Schneider vum Tageblatt,

an d'Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.