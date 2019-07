Ënnert anerem dat si Sujeten am Presseclub e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Ganz geheim, semi-secret oder oppen - egal, wéi d'Fichiere vu Parquet a Police sinn - et muss a Saachen Dateschutz nogebessert ginn. Wéi ass den Ëmgang vu Majoritéit an Oppositioun mat där ganzer Affär ze bewäerten - offensiv oder arrogant.

Mir froen no am Presseclub dëse Sonndeg - a maachen och en Tëschebilan vun deem wat d'Dräierkoalitioun bis elo no de Wahlen am Oktober ëmgesat huet.

Invitéen am Presseclub sinn:



d'Dani Schumacher aus dem Wort,

de Claude Karger vum Journal,

de Christoph Bump vum digitalen News-Magasin Reporter,

de Richard Graf vun der Woxx

an den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt.

