Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Et huet net un Drama gefeelt déi lescht 2 Méint. Lokal hate mir een Tornado an dës Woch eng Demonstratioun géint de Klimawandel. De Justizminister Felix Braz hat een uergen Häerzinfarkt a kann seng Funktioune bis op Weideres net exerzéieren. International huet de Brexit-Drama nei Ausmoosse geholl an ass mam Boris Johnson dës Woch definitiv zu Lëtzebuerg ukomm. An dann hu mir nach d'Affär Gaardenhaischen, wéinst där elo de grénge Buergermeeschter Roberto Traversini den Hutt geheit huet. Et gëtt also genuch ze diskutéieren dëse Sonndeg am Presse-Club.

Invitéen am Presseclub sinn:



d'Josée Hansen vum Land

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt

de Marc Schlammes vum Wort

an den Richard Graf vun der Woxx.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.