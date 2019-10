Ënnert anerem dat waren d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg. De Replay a Bild an Toun elo online op RTL.lu.

E Gaardenhaischen zu Nidderkuer suergt zanter Woche fir dee gréisste Gespréichsstoff an der nationaler Politik. Et huet scho matsechbruecht, dass de grénge Politiker Roberto Traversini engersäits als Buergermeeschter vun Déifferdeng an anerersäits als Deputéierten demissionéiert huet.

Domat wëll sech d'CSV awer nach net zefridde ginn: Si gesäit och bei der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Feelverhalen, well si an/oder hir Beamten den Ex-Gemengepapp besser behandelt hätte wéi en normale Stierflechen.

Dës Woch huet d'Affär weider Vitess kritt, nodeems sech d'Ministesch e Méinden explizéiert huet an zweemol an déi zoustänneg Chamberkommissioun koum, fir Stellung ze bezéien zu de Froe vu v.a. enger CSV; dotëscht war e Mëttwoch nach eng Perquisitioun am Ministère.

Geréit d'Carole Dieschbourg nach méi an d'Struewelen oder ass d'Affär en Donneschden, no hirer Erklärungen an der Chamber, souwäit duerch?

Mir schwätzen donieft nach iwwert déi Gréng, déi sech nom Häerzinfarkt vum Félix Braz nei opgestallt hunn, an iwwert de Sozialdialog, deen an der aktueller Form kee Support méi vum Patronat huet, wat d'Gewerkschaften op d'Barrikaden dreiwe kéint.

Invitéë vum Eric Ewald sinn:

Christoph Bumb vu reporter.lu,

David Marques vum Quotidien

Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

Michèle Sinner vum Radio 100,7

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.