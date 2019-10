Ënnert anerem dat waren d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg. De Replay a Bild an Toun elo online op RTL.lu.

Den Etat de la Nation an de Budget hunn déi lescht zwou Wochen d'Deputéiert um Krautmaart beschäftegt. Wéi entschlësselen d'Journalisten dës Rieden an Previsiounen. Wat kann een doraus liese fir d'Zukunft vun der blo-rout-grénger Koalitioun 2.0 déi mëttlerweil bal e Joer hannert sech huet. Wou stéieren déi Gréng hin? An kann een optimistesch sinn a punkto Brexit?

Invitéiert sinn

d'Dani Schumacher vum Wort



de Pol Schock vum Lëtzebuerger Land



de Claude Karger vum Journal



an de Raymond Klein vun der Woxx

