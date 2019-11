Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg. De Replay a Bild an Toun elo online op RTL.lu.

Wat fir eng Erkenntnisser sinn aus dem jéngste Politmonitor ze zéien? Wéi ass dem Jean-Claude Juncker seng Zäit un der Spëtzt vun der EU-Kommissioun ze bewäerten? A wou si mer hei am Land mat der Gewaltentrennung drun? Doriwwer schwätzen dëse Sonnden de Claude Karger vum Journal, den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, de Robert Schneider vum Tageblatt an d'Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort. LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren. De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt. Links LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.