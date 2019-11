Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg.

Annoncéiert Departe bei der LSAP, en CSV-Kongress am Zeeche vu Wuesstem, den Audit iwwer de Filmfong an natierlech d'Diskussioun ëm dat, wat e Minister kann an dierf mat der Implicatioun vum Ethik-Comité - dat sinn e puer vun de Sujeten, déi d'lescht Woch iwwer an der Aktualitéit waren.

Mir schwätzen driwwer mat de Journalistekollegen am Presseclub.

Invitéen e Sonndeg sinn:

d'Dani Schumacher aus dem WORT

d'Josée Hansen vum Land

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt

de Richard Graf vun der Woxx

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.