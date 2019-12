Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg.

Keng nei Verfassung fir Lëtzebuerg, Reiwereie beim ëffentlech-rechtlechen Radio 100,7, Tensiounen tëscht dem Patronat an de Gewerkschaften an ee Premier, deen am Léifste seng Rou wéilt. Et gëtt vill am Presseclub ze diskutéieren.

Zanter dëser Woch ass gewosst: Lëtzebuerg kritt eng nei Verfassung. Joerzéngtelaang gouf dovu geschwat, Joerelaang dru geschafft… elo ass et also vum Dësch. Ma net alles ass verluer, et soll op 29 Punkten nogebessert ginn. Wéi ass dësen Sënneswandel entstanen? Wéi geet et elo virun? Wat ännert dëst fir d’Leit dobaussen? Alles Froen, deene mer noginn.

Vun der aler Verfassung, bei den nach relativ jonken ëffentlech-rechtlechen Sender. Et rumouert bei eise Kolleege vum 100,7. De President vum Verwaltungsrot Laurent Loschetter huet d'lescht Woch demissionéiert a mam Direkter Marc Gerges géing d’Redaktioun net eens ginn. Déi redaktionell Onofhängegkeet wär net ëmmer garantéiert. Wéi geet et virun ? Wat genee heescht redaktionell Onofhängegkeet a wéi schwiereg ass d’Relatioun tëscht de Medien an der Politik aktuell? Och op dës Froen äntweren d’Journalisten am Studio.

Ass de Lëtzebuerger Sozialmodell a Gefor? Zanter gutt 7 Wochen ass deck Loft tëscht der UEL an de Gewerkschaften. Ma de Wuerm wär schonn 40 Joer laang dran, betount de Patronatsvertrieder a bëssen anere Wieder. Et geet hin an hir. Déi nächst Reunioun ass e Méindeg. Wéi wichteg ass de Comité wierklech nach? Wat geschitt, wa sech d’Tripartite wierklech opléist? Och dat sinn Froen un d’Journalisten am Presseclub.

Invitéen e Sonndeg sinn:

D’Josée Hansen vum Land,

de Christoph Bump vu Reporter,

de Robert Schneider vum Tageblatt,

an de Marc Schlammes vum Wort.

