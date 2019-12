Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg.

Iwwer Rumouers an der adr, Onstëmmegkeete bannent der CGFP an d'Sonndesfro geet am Presseclub Rieds.

Regierungsparteien, déi an der Chamber keng Majoritéit méi hätten, an d'adr, déi mat engem Plus vun zwee Sëtz de grousse Gewënner wär: Dat waren d'Haapterkenntnisser, déi een aus der jéngster Sonndesfro vun RTL a Lëtzebuerger Wort konnt zéien. DP an LSAP géifen deemno ee Sëtz verléieren, wann haut géif gewielt ginn, déi Gréng ee bäikréien, och d'CSV hätt ee Mandat manner. D'adr - wéi gesot - der zwee méi, a fir déi Lénk an d'Pirate géif sech näischt änneren. Eng weider Konklusioun war déi, dass just eng Zweeër-Majoritéit méiglech wär, déi awer och just ee Sëtz am Plus wär. Ass zu Lëtzebuerg d'Zäit vun enger Koalitioun tëscht zwou Parteien eriwwer? Doriwwer diskutéieren nees 4 Journalistekolleegen.

Mir schwätzen donieft iwwert Onstëmmegkeete bannent der CGFP, dat am Zesummenhank mat der Affär ëm de President vun der Arméigewerkschaft Christian Schleck, wéinst där et Zodi tëscht Ënnerorganisatioune gëtt, an iwwer Rumouers an der adr, dat an der Suite vun engem Facebook-Post vum Sylvie Mischel, deen zwee vun de staarke Männer verurteelt haten. Invitéë sinn de Richard Graf vun der woxx, de Claude Karger vum Journal, den David Marques vum Quotidien an d'Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort.

Invitéen e Sonndeg sinn:

De Richard Graf vun der woxx,

de Claude Karger vum Journal,

den David Marques vum Quotidien,

an d'Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort.

