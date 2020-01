Ënnert anerem dat waren d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg.

Dat neit Joer ass un. Dëse Sonndeg maache mer eng éischte Kéier de Point mat Journalistekollegen a woen en Ausbléck op 2020.



Wat bedeit den Depart vum Etienne Schneider fir d'Regierung a fir d'LSAP?

Kann eng Steierreform zur Zerräissprouf dir d'Dräierkoalitioun ginn?

Wat fir Ausmoosse kënnen d'Tensiounen tëschent den USA an dem Iran unhuelen?



Am éischten RTL-Presseclub vum Joer diskutéiere mat:

D'Dany Schumacher vum Wort

D'Josée Hansen vum Land

De Christoph Bumb vu Reporter

an de Joël Adami vun der Woxx

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.