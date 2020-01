Ënnert anerem dat waren d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op RTL Radio.

D'politesch Regierungsremaniementer vun der LSAP, e Rapport iwwert de Fonctionnement vum Haff en attente, de Finanzement vun der Piratepartei, d'geplangt Akzisen-Haussë vum Sprit an d'Banneliewe bei der ADR - Sujeten, déi déi lescht Deeg d'Aktualitéit dominéiert hunn.

Doriwwer hu mir am RTL-Presseclub e Sonndeg geschwat.

Invitéeë waren:

d'Dani Schumacher aus dem WORT

de Pol Schock vum Lëtzebuerger Land

de Joël Adami aus der Woxx

an de Robert Schneider vum Tageblatt

