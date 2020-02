De Waringo-Rapport war de Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op RTL Radio.

Nodeem de Contenu elo public ass, wat geschitt mam Waringo-Rapport, wéi eng Inzidenzen huet dëst Schrëftstéck op d'Banneliewen an de Fonctionnement vum Haff a wéi eng eventuell politesch Konsequenze gi gezu respektiv Debatten iwwert d'Relatioun tëscht der Monarchie an der Regierung lassgetrëppelt?

Fir de Journalist vum Lëtzebuerger Land Pol Schock stellt sech iwwert de Waringo-Rapport och d’Fro, firwat de Parquet net iwwert verschidden Tëschefäll um Haff a Kenntnis gesat gouf. Wärend 20 Joer hätt d’Maria Teresa dovu profitéiert, datt um Haff e quasi rechtsfräie Raum war, an dat wier esouguer bis zur physescher Gewalt gaangen.

De Pol Schock: Dat Privat ass dat Privat an dat Ëffentlecht ass dat Ëffentlecht, mä wann an enger Famill Gewalt ugewannt gëtt, dann ass dat och eng Fro, e Fall fir de Parquet an ech froe mech esouguer, firwat hei de Parquet net ageschallt gouf.

De Roy Grotz: Ass Gewalt ugewennt ginn?

De Pol Schock: Ganz kloer.

De Roy Grotz: Hues de Beispiller do? Also sou eppes hunn ech elo net gelies am Rapport selwer.

De Pol Schock: Et si Leit, déi soe ganz glafwierdeg, datt si der an d'Schnëss kruten

Fir de Woxx-Journalist a President vun der Journalistenassociatioun Luc Caregari ass d’Intransparenz bei de Finanzen an d’Vermëschung tëscht Privatem an Ëffentlechen e grousse Problem. Bei all Etablissement publique géifen d’Käpp rullen, wann esou mat Steiergelder ëmgaange géif ginn.

De Luc Caregari: Ech hu viru kuerzem nach op de Luanda Leaks geschafft an op der Famill Dos Santos an do war et genau dat selwecht. Ech wëll elo net eng Parallel maachen. [...] De Prinzip ass dee selwechten, dat sinn Intérêt public an Intérêt privé, déi do vermëscht ginn, an dat an enger totaler Intransparenz.

D’Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort huet sech och iwwert d’Kommunikatiounsstrategie vum Premier Xavier Bettel gewonnert, deen de Rapport an de Regierungsrot bruecht huet an duerno publique gemaach huet, ouni awer e Wuert driwwer ze verléieren.

D'Dani Schumacher: Ech hätt et ganz anescht gemaach. Ech hätt en an der Chamber virgestallt, eng Pressekonferenz mam Här Waringo, an dann hätt ech dat net esou lafe gelooss, well dat dréit jo lo schonn, mir hunn e ganze Weekend, wou mir kënnen domadder muelen. Ech fannen dee Schachzuch net gutt.

De Chefredakter vum Journal Claude Karger dann huet och d’Fro opgeworf, wéi eng Konsequenzen dann elo aus dem Waringo-Rapport gezu ginn.

De Claude Karger: Et ass virdrunner de Risiko ugeklongen, datt dat elo géing an engem Tirang verschwannen. Ech mengen dat do, sou grouss Tiräng hu mir net méi an dofir ass et och am Beschten, op der ëffentlecher Plaz déi Diskussioun ze féieren, an e Suivi ze maachen. A firwat soll d'Maison grand-ducale, déi dann herno soll entstoen, net och soen, wat si dovunner hält. Villäicht gëtt et och e Rapport herno doriwwer.

D'Dani Schumacher aus dem Wort

De Pol Schock vum Lëtzebuerger Land

De Claude Karger aus dem Journal

An de Luc Caregari vun der WOXX