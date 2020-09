Ass Lëtzebuerg beim Virgoe géint Corona um richtege Wee? Kënnen déi schlecht ekonomesch Nouvellen aus de leschte Wochen ofgefierdert ginn?

A gëtt d'Steiergerechtegkeet de grousse Sujet vun den nächste Walen?

De Coronavirus ass a bleift och no der Summervakanz en Thema, an aus där Vakanz goufen eng Rëtsch Infektioune matbruecht. Deenen hir Zuelen hunn an de leschten Deeg a Woche souguer nees sou ferm zougeluecht, dass, nieft der Schwäiz, och eis Noperen Däitschland an d'Belsch eist Land nees als Risikogebitt ugesinn, mat all den negative Konsequenzen, déi dat huet.

Heiheem gouf et an de leschten Deeg Ongereimtheete wéinst der sougenannter partieller Quarantän an de Schoulen, am Fall, wou just eng Schülerin oder ee Schüler aus enger Klass infizéiert ass; do huet sech ë.a. vu Säite vun de Gewerkschaften d'Fro gestallt, wéi et a sou engem Szenario mam Léierpersonal a mam Rescht vun de Schüler ass.

D'Chamber huet iwwerdeems dës Woch en neit COVID-Gesetz gestëmmt. Huet d'Regierung d'Situatioun am Ufank vum Hierscht am Grëff, geet et mat den aktuelle Mesuren duer oder muss d'Schrauf e bëssen ugezu ginn?

Mir schwätzen donieft iwwert d'Ekonomie, aus där et ë.a. d'Nouvellë gouf vum Ofbau vun Aarbechtsplaze bei ArcelorMittal a St Paul a vum Njet vu Fage fir de Projet vun enger Jugurtsfabrick tëscht Beetebuerg an Diddeleng, an iwwer Steiergerechtegkeet, e Sujet, dee fir verschidde Politiker zum Haaptthema vun den nächste Chamberwale kéint ginn.

D'Invitéë sinn:

Claude Karger vum Journal,

Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

Robert Schneider vum Tageblatt.

