Diskutéiert gëtt ënnert anerem iwwer d'politesch Erwaardungen un den Etat de la Nation, respektiv de Budgetsprojet 2021.

Weider Sujete sinn:

- d'Lëtzebuerger Medielandschaft am Ëmbroch,

- d'Debatt ëm Steiergerechtegkeet virum Hannergrond vun der industrieller Nei-Orientéierung,

- d'Roll vun der Monarchie no de Restrukturatiounen um Haff.

Dëse Sujeten stelle mer eis ënner anerem um Sonndeg am RTL-Presseclub.

D'Invitéë sinn:



Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

Richard Graf vun der Woxx

Christoph Bumb vum Online-Magasinn Reporter.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.