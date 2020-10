E Freideg goufen nei Mesuren annoncéiert. Sinn et déi Richteg zur richteger Zäit a wéi war d'Kommunikatioun vun der Regierung an der Kris?

Huet d'Regierung déi richteg Decisiounen zur richteger Zäit an dëser 2. Corona-Well geholl?

Am Presseclub dëse Sonndeg schwätze mer iwwer d'Mesuren, déi d'Regierung bis ewell geholl an net geholl huet, iwwer d'Konsequenze vun der Pandemie op d'ëffentlecht Liewen, wéi eis Gesellschaft sech doduerch verännert a mir kommen net derlaanscht, iwwer d'Krisekommunikatioun vun der Regierung ze debattéieren.

Invitéen am Presseclub sinn:

D'Dany Schumacher vum Wort,

De Robert Schneider vum Tageblatt

an de Richard Graf vun der Woxx.

