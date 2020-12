E Sonndeg am Presseclub hunn d'Dani Schumacher, de Christoph Bumb an de Luc Caregari diskutéiert

Ze vill, ze mann? Ze streng - net restriktiv genuch? Iwwert d'Weiderféiere vun de Covid-Mesuren, déi fir vill Leit näischt bis ewell bruecht hunn, ka vill debattéiert a gestridde ginn.

Wat sinn d'Mesurë wäert? Iwwerweit d'Ekonomie viru Mënscheliewen an ass d'Vertraue vun de Leit an d'Regierungsstrategie nach ginn?

Dës Froen hu mer eis e Sonndeg am Presseclub gestallt.

Aner Sujete waren natierlech d'Resultater vun der Sonndesfro an d'Debatt ëm d'Sécherheet an der Stad.

An der Journalisten-Ronn waren:

d'Dani Schumacher vum Wort

de Christoph Bumb vum Online-Magasin Reporter

an de Luc Caregari vun der Woxx

