E Sonndeg am Presseclub hunn d'Dani Schumacher (Wort), de Peter Feist (Land) an de Raymond Klein (Woxx) diskutéiert.

Iwwert déi nei Anti-Covid-Bestëmmunge geet natierlech och am éischte Presseclub vum Joer 2021 rieds.

Gëtt ze séier opgemaach? Sinn d'Restriktiounen nach koherent a gi se vun de Leit matgedroen? Spillt d'Regierung hir Virbild-Funktioun? Ass alles richteg bei der Commande mat de Covid-Vaccinë gemaach ginn? All dat froe mer am Presseclub dëse Sonndeg no.

En anere Sujet sinn natierlech déi quasi surreal Virgäng dës Woch zu Washington, woumat sech den Nach-President Trump komplett diskreditéiert huet, éier hien oftrëtt.

An der Journalisten-Ronn sinn:

d'Dani Schumacher vum Wort

de Peter Feist vum Land

an de Raymond Klein vun der Woxx

