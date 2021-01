E Sonndeg am Presseclub sinn de Marc Schlammes (Wort), de Christoph Bumb (Reporter) an den Dhiraj Sabhwarwal (Tageblatt) eis Invitéen.

D'Suite vun de Covid-Restriktioune mam Impakt op d'Gesellschaft, déi net méi all Schrëtt versteet, muss weider debattéiert ginn.

D'sanitär Kris an nei Souchë vum Virus suerge fir Veronsécherung... wéi domat ëmgoen? Wéi politesch handelen?

Mir schwätzen driwwer.

Aner Sujeten am Presseclub sinn d'Sanktioune géint d'EU-Deputéiert Semedo an natierlech d'Perspektive fir d'USA ënnert dem President Biden, dee vill Schierbelen ze raumen huet.

Invitéen am Presseclub sinn:

de Marc Schlammes vum Wort

de Christoph Bumb vum Online-Magasin Reporter

an den Dhiraj Sabhwarwal aus dem Tageblatt.

