E Sonndeg am Presseclub sinn d'Ines Kurschat, de Luc Caregari an de Marc Schlammes dës Kéier Invitéen.

D'Enquête OpenLux ass hei am Land bei de Politiker a Reponsabele vun der Finanzplaz op net vill Versteesdemech gestouss.

Wei bewäerten d'Journalisten den Ëmgang hei am Land mat dëse Recherchen?

Wat kann een dovun zeréckbehalen?

Wat ass generell den Ament zum Ëmgang vun der Regierung mat de Medien ze soen?

Dat diskutéieren mer e Sonndeg am Presseclub mam:

Ines Kurschat vum Land,

dem Luc Caregari vun der Woxx

an dem Marc Schlammes vum Wort.

Weider Themen sinn d'Ëmsetzen vum Waringo-Rapport an d'Impf-Strategie vun der Regierung.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an am RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.