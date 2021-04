E Sonndeg am Presseclub sinn d'Ines Kurschat, d'Melody Hansen an de Marc Schlammes dës Kéier Invitéen.

Wéi geet et virun nom CSV-Kongress fir déi gréissten Oppositiounspartei? Kann déi nei Equipe Wiseler/Hansen iwwerzeegen a bis d'Walen an 2 Joer nees an der Wielergonscht gewannen?

Wéi kann een déi immens héich Demande fir déi fräiwëlleg AstraZeneca Impfungen bewäerten a wéi laang ginn d'Covid-Mesuren, dorënner notamment de Couvre-Feu nach vun de Bierger acceptéiert?

Dat diskutéiere mer am Presseclub zesumme mam

Ines Kurschat vum Land,

dem Mélody Hansen aus dem Journal,

an dem Marc Schlammes vum Wort.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg