E Sonndeg am Presseclub sinn d'Michèle Sinner vum Radio 100,7, den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt an de Marc Schlammes vum Wort.

Sinn Dräierkoalitioune geschwënn déi nei Realitéit? Gëtt déi politesch Parteien-Landschaft doduerch ëmmer méi monoton? A wéi schätzen d'Journalisten d'Zukunft vun de Piraten an?

Dat froe mer dëse Sonndeg am Presseclub:

d'Michèle Sinner vum Radio 100,7

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt,

an de Marc Schlammes vum Wort.

Weider Theme sinn déi nei Delta-Variant vum Coronavirus, d'Rechter vun Homosexuellen am Kontext mat Ungarn an der Uefa an och den aussergewéinleche Prozess vun engem Riichter géint en Affekot.

Rendez-vous fir den RTL-Presseclub wéi gewinnt e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer an Toun a Bild live op der RTL App oder op RTL.lu.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.