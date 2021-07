E Sonndeg am Presseclub sinn d'Dany Schumacher vum Wort, de Christoph Bumb vu Reporter an den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt.

D'Héichwaasser a seng Konsequenzen, dat neit Corona-Gesetz, d'Gamma-Variant an de Waringo-Rapport. Mir maachen dëse Sonndeg de Point am RTL-Presseclub.

Invitéiert sinn:

d'Dany Schumacher vum Wort,

de Christoph Bumb vu Reporter,

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt.

