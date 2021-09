E Sonndeg am Presseclub sinn de Marc Schlammes vum Wort, den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt an de Raymond Klein vun der Woxx.

D'LSAP an d'CSV positionéiere sech personell ewell fir d'Walen an 2 Joer, d'Virwal-Campagne ass domat lancéiert, d'Fuerderungen vun de Jonken an der Klima-Maniff, de Rapport Waringo a seng Suitten an den Alters- a Fleegeheemer an natierlech d'spannend Walen fir den däitsche Bundestag wichteg an kontrovers Sujeten, déi ënnert anerem de Presseclub um Sonndeg dominéieren.

Et diskutéieren mat:

den Marc Schlammes vum Wort

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt

an de Raymond Klein vun der Woxx

