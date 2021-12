E Sonndeg am Presseclub sinn d‘Dani Schumacher vum Wort, den David Marques vum Quotidien an de Misch Pautsch vum Journal eis Invitéen.

De Budgetsprojet 2022, dat neit Corona-Gesetz, dat dës Woch an der Chamber gestëmmt gouf, d'Géigemanifestatiounen an de konsequente Sécherheetsdispositif vun der Police. Ënner anerem dat sinn dëse Sonndeg d'Themen am RTL-Presseclub.

Invitéiert sinn:

D'Dani Schumacher vum Wort.

Den David Marques vum Quotidien.

De Misch Pautsch vum Journal.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg