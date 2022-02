E Sonndeg am Presseclub waren d’Pia Oppel vum Radio 100,7, de Christoph Bumb vu Reporter.lu an de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort.

D’Zuel u Covidinfektiounen ass héich, mee well d’Hospitalisatioune relativ stabel sinn, geet et a Richtung méi labber Mesuren. Ass et de richtege Moment, fir Mesurë wéi d’Spärstonn zeréckzefueren ? Wéi eng Mesurë maache nach aktuell Sënn? Wéi organiséiere sech d’Betriber mat all den Ausfäll wéinst Infektiounen?

Dat hu mer dëse Sonndeg am Presseclub dräi Journaliste-Kolleegen gefrot: d’Pia Oppel (Radio 100,7), de Christoph Bumb (Reporter.lu) an de Marc Schlammes (Lëtzebuerger Wort).

Mat den dräi Journaliste gouf och d’Plagiatsaffär vum Xavier Bettel kommentéiert, nodeems d’Uni vu Nanzeg hir Enquête ofgeschloss huet.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.