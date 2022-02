E Sonndeg am Presseclub waren d'Dani Schumacher vum Wort, de Peter Feist vum Land an de Richard Graf vun der Woxx.

Déi lescht Wochen hu sech d‘Menacen tëscht dem sougenannten „Westen“ a Russland nees zougespëtzt. Un der Grenz vun der Ukrain stinn iwwer honnertdausend Zaldoten schwéier arméiert ob béide Säiten. Ënner anerem dat ass e Sonndeg de Moien ee vun de Sujeten an eisem Presseclub. Ma virop geet et awer ëm d‘Inflatioun.

Stroum, Gas, Diesel, Bensin, Masutt, Liewensmëttel, Assurancen an Immobilien: d'Liewe gëtt den Ament ëmmer méi deier – an dat net just am Grand-Duché. Den Inflatiounstaux an der Eurozon huet am Januar en neie Rekordwäert erreecht mat 5,1 Prozent. Hei am Land louch de järlechen Inflatiounstaux am Dezember zejoert bei 4,1 Prozent an ass am Januar liicht zeréckgaangen op 3,6 Prozent, ma bleift awer op engem héijen Niveau.

Wéi loosse sech dës Haussen erklären?

Kënnen mer dës Inflatiounsspiral briechen?

Wat bedeit dat fir d'Lëtzebuerger Wirtschaft, besonnesch och no zwee schwéiere Pandemie-Joren?

Wéi wierke sech déi héich Präisser op d'Bierger hei am Land aus a besonnesch op akommesschwaach Stéit?

Wat muss d'Politik ënnerhuelen?

Geet et duer, op eng Indextranche ze waarden a just d‘Allocation de vie chère fir aarm Stéit ze héijen?

A kann d'Lëtzebuerger Regierung iwwerhaapt eppes änneren oder mussen mer op eng europäesch Léisung waarden?

Donieft kucke mer an der Journalisteronn och op den ökologeschen Footprint vum Grand-Duché. Als eenzeg Länner hunn de Qatar an Lëtzebuerg schonn am Februar hire sougenannten „Overshoot Day“ erreecht, also den Dag op dem all déi natierlech Ressourcen opgebraucht wieren.

Wéi kann een dat erklären?

Ass dëse schlechte Score eleng dem Tanktourismus geschëlt?

Consomméiert Lëtzebuerg méi wéi déi aner Länner an dat trotz senger klenger Gréisst a wéi kënne mer et besser maachen?

Dat waren d'Sujeten dëse Sonndeg am Presseclub.

RTL-Presseclub vum 20. Februar 2022

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg