E Sonndeg am Presseclub sinn den Dhiraj Sabharwal vum Tagebaltt, de Marc Schlammes vum Wort an de Pit Scholtes vu Reporter.

Wat sinn déi genee Pläng an der russescher Krichsféierung an der Ukrain? Op wéi eng sozial, ekonomesch a finanziell Repercussioune muss sech och eist Land wéinst dem Krich astellen? Sinn déi russesch Truppen iwwerhaapt ze stoppen a wéi wäert Europa ausgesinn, nodeem d'Waffe rouen?

Ënner anerem dës Froe stelle mer eis am Presseclub e Sonndeg. Do wou mer awer och op d'Mesurë fir d'Stéit nom Energiedësch aginn an op den neie politesche Mouvement "Fokus".

Eis Invitéen



Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt

Marc Schlammes vum Wort

Pit Scholtes vun der Online-News-Plattform Reporter.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.