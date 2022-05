E Sonndeg am Presseclub invitéiert sinn d'Annette Welsch, de Peter Feist an den David Marques.

Vill Kappzerbrieches fir d'Politik dës Woch an der Aktualitéit: Sief et de Sträit ëm en IRM-Scanner an enger privater Praxis, sief et mat de Prozeduren an der Suitte vun der Demissioun vum Carole Dieschbourg wéinst der Enquête iwwert d’Gaardenhaischen vum Traversini. Oder sief et nach mat de Mesurë vun der Tripartite vun Enn Mäerz.

Eis Invitéë sinn



d'Annette Welsch vum Wort,

de Peter Feist vu Land

den David Marques vum Quotidien.

