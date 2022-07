E Sonndeg am Presseclub invitéiert sinn de Marc Schlammes (Luxemburger Wort), den Dhiraj Sabharwal (Tageblatt) an de Christophe Bumb (Reporter).

D'Chamber huet sech dëser Deeg am Detail mat Iddie fir en neie Lëtzebuerger Steiersystem befaasst. Wat ass aus der Orientéierungsdebatt zeréck ze behalen?

Dat froe mer dëse Sonndeg eis Journalistekolleegen am leschte RTL-Presseclub vun der Saison.

Aner Theme sinn d'Impfflicht an d'Energiekris.

De Rendez-vous fir de Presseclub ass e Sonndeg tëscht 11 a Mëtteg um Radio, um Internet an op der App.

Eis Invitéë sinn



De Marc Schlammes vum Wort

Den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt

De Christoph Bumb vu Reporter

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.