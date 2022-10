E Sonndeg am Presseclub invitéiert sinn de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort, de Pol Reuter vum Reporter an de Sidney Wiltgen aus dem Tageblatt.

Etat de la nation a Staatsbudget 2023: Nëmme Schéiwierder-Rethorik en vue vum Superwaljoer oder programmatesche Kompass? D'Meenunge ginn auserneen.

Am Presseclub analyséiere mer, wat sech hannert der Ried vum Premier an dem Budgetsprojet verstoppt a wat d'Regierung nach reell wëll realiséieren, éier d'Walcampagne all Dynamik wäert lämen. Mir schwätze mat de Journalistekolleegen driwwer.

Invitéen am RTL-Presseclub sinn:

de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort,

de Pol Reuter vum Reporter

an de Sidney Wiltgen aus dem Tageblatt.

