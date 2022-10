E Sonndeg am Presseclub invitéiert waren d'Annette Welsch aus dem Wort, de Peter Feist vum Land an de Laurent Schmit vum Online-Magasin Reporter.

D'Gesondheetsministesch, d'AMMD an d'Federatioun vun de Spideeler leien aktuell nu wierklech net op enger Linn - leschte Coup war datt d'AMMD de Conseil vun eSanté verlooss huet.

Wat bréngt dat Gestreits an d'Dissenzen? Bleift de Patient nees op der Streck? Mir froen am Presseclub no.

Soss Sujeten e Sonndeg waren d'Gerance vum Filmfong an d'Politik ee Joer virun de Walen.

Presseclub vum 30. Oktober 2022

