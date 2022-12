E Sonndeg am Presseclub invitéiert waren de Marc Schlammes (Lëtzebuerger Wort), Christophe Bumb (Reporter.lu) a Sidney Wiltgen (Tageblatt).

D'LSAP an d'Pirate ginn als kloer Gewënner aus der Sonndesfro ervir, dem Sondage, deen d'Ilres am Optrag vun RTL am dem Wort gemaach huet. D'CSV steiert op en Neits op en historesche Déifpunkt duer. Et ass nach ee Joer bis d'Chamberwalen an et brauch heiansdo net vill, fir d'Meenung vun de Wielerinnen a Wieler ze änneren. Ma d'Tendenze vun der Sonndesfro si kloer.

Do virdru si Gemengewalen. An do schéngt ee sech an der Stater DP net eens ze sinn: Lydie Polfer oder Corinne Cahen?

De Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

De Christophe Bumb vu Reporter.lu

De Sidney Wiltgen vum Tageblatt

