De Wieler huet geschwat. D'Gemengewale sinn erduerch. Op ville Plaze steet schonn de Schäfferot, anerwäerts gëtt nach diskutéiert.

Wat liese mer eng Woch no de Walen aus de Resultater? Wéi schloe sech an de Proporzgemengen d'Parteie mat Bléck op d'Nationalwalen? A wéi gesäit et mam Respekt vum Wielerwëllen aus?

Mir maachen dëse Sonndeg am Presseclub de Point. De Presseclub héiert der e Sonndeg vu kuerz no 11 Auer u bis Mëtteg hei um Radio an op allen Onlineplattforme vun RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Eis Invitéë sinn



Marc Schlammes vum Wort

David Marques vum Quotidien

Luc Caregari vu reporter.lu

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.