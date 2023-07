D’Chamber fiert d’nächst Woch mat hirem Marathon virun, d’Regierung mécht nach äifreg vill Pressekonferenzen ...

... d’Parteien hunn hir Kandidaten a Walprogrammer presentéiert oder maachen et nach an dann ass emol Summervakanz. Iwwert alles dat hu mer dëse Sonndeg am leschte Presseclub virun der Vakanz geschwat.

Eis Invitéë waren



Ines Kurschat vum Wort

David Marques vum Quotidien

a Sidney Wiltgen vum Tageblatt.



Mat hinne si mer och op d’Resultater vum leschte Politmonitor zeréckkomm: D’Themen, déi fir d’Leit wichteg sinn an hir Aschätzung vun der Aarbecht vun de Regierungsparteien a vun der Oppositioun. A mir hunn iwwert d'Tatta Tom geschwat.

RTL-Presseclub vum 16. Juli

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.