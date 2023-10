Eng Woch no de Chamberwale war et Zäit fir Analysen.

Firwat hunn déi Gréng de gréissten Echec an hirer 40 Joer laanger Geschicht? Erlieft Lëtzebuerg wierklech grad e Rietsruck? Wat kënnen mer eis vun CSV-DP fir déi nächst 5 Joer erwaarden?

Ënnert anerem dat waren d'Froen am Presseclub e Sonndeg.

An der Journalisteronn souzen

D‘Annette Welsch vum Wort

Den Armand Back vum Tageblatt

De Christophe Bumb vu Reporter

