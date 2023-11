Wéi mer dës Woch gemellt haten, kënnt Lëtzebuerg jo dëst Joer net laanscht eng Rezessioun.

Keng gutt Nouvelle fir d'ëffentlech Finanzen, déi souwisou schonn ouni Rezessioun net am Equiliber waren a sinn. Wat bedeit dat fir den CSV-DP-Koalitiounsprogramm, deen dem Formateur Luc Frieden no schonn d'nächst Woch kéint an dréchenen Dicher sinn? Gëtt et e Spuercours oder ginn d'Prioritéite just nei definéiert? Muss de Lëtzebuerger Wirtschafts- a Sozialmodell net souwisou scho laang anescht ausgeriicht ginn, fir nohalteg ze sinn?

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer am Presseclub dëse Sonndeg an der Journalisteronn, ma diskutéiert gëtt och iwwert Asyl a Migratioun an eng EU, Staaten a Gemengen, déi op en Neits un hir Grenze stoussen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Invitéiert sinn



Ines Kurschat vum Lëtzebuerger Wort

David Marques vum Quotidien

Laurent Schmit vu reporter.lu

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.