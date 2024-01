Et war d'Woch, wou d'Ministeren den Deputéierten hire Regierungsprogramm presentéiert hunn.

D'CSV an DP hu bannent hiren éischte sechs Wochen an der neier Regierung schonn eenzel Mesuren decidéiert, mee déi richteg Aarbecht steet eréischt un. Am Presseclub froe mir Journalistekolleegen, op wat ee sech déi nächst 12 Méint – ausser vill Aarbecht fir eis – muss astellen. Wat sinn d'Prioritéiten an a wéi engen Dossiere riskéiert et am meeschte Sträit ze ginn?

Eis Invitéen am RTL-Presseclub

D'Annette Welsch vum Lëtzebuerger Wort,

de David Marques vum Quotidien

an de Christoph Bumb vu reporter.lu

