Am Presseclub vun dëser Woch geet et ënner anerem ëm d'Baueremaniffen an hir Auswierkungen.

Eng chargéiert Aktualitéit liwwert genuch Virlage fir de Presseclub dëse Sonndeg. International ass et den Deblockage vu weidere finanzielle Moyenen vun der EU fir d’Ukrain am Krich géint Russland.

Donieft sinn et d’Baueremaniffen uechter Europa. E Sujet, deen natierlech och Lëtzebuerg betrëfft, och wann hei am Land déi nei Mesurë fir de Bausecteur oder nach ëmmer den Heescheverbuet an der Stad, d’Aktualitéit dominéiert hunn.

Eis Invitéë sinn



D'Annette Welsch vum Wort,

David Marques vum Quotidien,

an de Pit Scholtes vu Reporter.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.