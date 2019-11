Iwwer 16.000km an engem klengen, ënnermotoriséierten Auto, ass wuel fir déi eng eng Horrorvirstellung, mä fir anerer en Challenge.

D’Mongol Rally, ass eng e bëssen aner Auto/Moto Rally, wou eng ronn 350 Ekippe vu Prag bis op Ulan-Ude a Russland fuere sollen. Dat ganzt geet soumat souwuel iwwer Bierger, ewéi och duerch Wüsten a Steppen, an dat heiansdo op goudronnéierte Stroossen, ma awer och iwwer manner komfortabel Weeër.

Den Edouard Paquet vu RTL-You, huet sech dësem Challenge zesumme mat zwee Kollegen, dem Sam an dem Isaac, vun der UWE Bristol (UK) ugeholl. Zesummen hunn déi dräi Studenten sech e 15 Joer ale Fiat Panda vir ronn 700 Euro kaf an hu sech domat op de Wee gemaach. Soumat war d'Bristangolia Ekipp lancéiert an näischt konnt si méi stoppen (oder villäicht dach?)

E puer Problemer wäerten et wuel ëmmer gi wann een sech sou engem Challenge unhëlt … an dat kréien den Edouard a seng Kollegen, de Sam an den Isaac, och ze spieren am véierten Episod vun der Serie “Bristangolia’s Mongol Rally”.

Vir vum Aserbaidschan an den Turkmenistan ze kommen, ginn et zwou Méiglechkeeten: Entweder fiert ee südlech, duerch den Iran, oder et hëlt een eng Fär, déi iwwert d’Kaspesch Mier geet. Wéinst der politescher Situatioun vum Iran, huet sech d’Bristangolia Ekipp dofir entscheet, d’Fär ze huelen, well et mat de britesche Päss vum Sam a vum Isaac net evident gewiescht wier.

Eng Fär ass awer keng Croisière … am Géigendeel. Net nëmmen hunn déi 3 Jonge ganzer dräi Deeg um Hafe waarde missen, bis sinn dann endlech op eng Fär konnten, mee du koum och nach dobäi, dass aus de geplangten 13 Stonne Faart net manner wéi 3 weider Deeg gi sinn. Op si et da schlussendlech an den Turkmenistan, e Land wou all Joer nëmme ronn 6’000 Leit hin däerfen, packen, gëtt een op RTL You gewuer.

D’Bristangolia Ekipp huet sech wärend hirer Aventure konstant gefilmt a bréngt all Méinden um 18:00 Auer en neien Episod eraus. Kuckt iech de 4. Video elo schonns un, op RTL You.

D'Serie am Iwwerbléck



Bristangolia's Mongolrally - Trailer

Bristangolia's Mongolrally - Episod 1

Bristangolia's Mongolrally - Episod 2

Bristangolia's Mongolrally - Episod 3