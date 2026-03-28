RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel 1Pole Position a Japan ass fir de Kimi Antonelli, Enttäuschung fir de Max Verstappen

Ted Koob
Mercedes war am Qualifying net ze schloen. Nieft dem Antonelli steet den George Russell an der éischter Startrei. Fir de Max Verstappen war nom Q2 scho Schluss.
Update: 28.03.2026 08:26
© PHILIP FONG/AFP

An den éischten zwou Ronne vum Qualifying hu sech Ferrari, McLaren a Mercedes mat de séierste Ronnen ofgewiesselt. Um Enn war géint Mercedes awer kee Kraut gewuess. D’Pole war fir de Kimi Antonelli an déi zweet Plaz goung un den George Russell. Aus der zweeter Rei ginn den Oscar Piastri (McLaren) an de Charles Leclerc (Ferrari) an d’Course. Norris an Hamilton starte vun de Plaze 5 a 6. E staarke Qualifying war et och fir de Pierre Gasly (Alpine), dee sech déi 7. Plaz geséchert huet.

De Kimi Antonelli (Mercedes) war am Q2 och schonn de Séiersten. Fir de Max Verstappen war nom zweeten Deel vum Qualifying Schluss, säin Teamkolleeg Isack Hadjar konnt sech awer fir déi lescht Ronn qualifizéieren. Net méi weider goung et fir de Carlos Sains (Williams), de Franco Colapinto (Alpine) an den Esteban Ocon (Haas). De Liam Lawson (Racing Bulls) an den Nico Hülkenberg (Audi) hunn den Auto och an der Garage ofgestallt.

Nom Q1 war et iwwerraschend den Out fir den Oliver Bearman um Haas. Donieft hu mam Perez an Alonso béid Aston-Martin-Piloten a mam Bottas a Perez béid Cadillac-Piloten hir Autoe missen ofstellen. Fir den Alexander Albon um Willimas goung et och net weider.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier (News, Fotoen a Replay) vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen

FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.