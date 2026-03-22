RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

NLS um NürburgringDylan Pereira: "Wichteg, dass de Verstappen hei dobäi ass"

Tom Nols
De Lëtzebuerger ass an der éischter NLS-Course vun der Saison mat sengem neien Team direkt op de Podium gefuer an erhofft sech duerch de Max Verstappen e Boom fir d'Serie.
Update: 22.03.2026 17:21
Gelongenen Optakt fir den Dylan Pereira a sengem Teamkolleegen
© Jeannot Boesen

D’Klass gewonnen an nodréiglech op Plaz 3 am General no vir geréckelt. Dem Dylan Pereira säin NLS-Optakt ka sech weise loossen. Zesumme mat sengen Teamkolleegen Tobias Müller a Patrick Assenheimer huet de Lëtzebuerger um Porsche 911 vum Team 48 Losch Motorsport by Black Falcon geglänzt. Ursprénglech op Plaz 4 ukomm, si si op de Podium nogeréckelt, well d’Ekipp ronderëm de véierfache Formel-1-Weltmeeschter Max Verstappen nodréiglech disqualifizéiert ginn ass.

Den Dylan Pereira war no der Course ganz zefridden

Den Dylan Pereira nom gelongenen NLS-Optakt
Am Interview freet sech de Lëtzebuerger an erzielt vun der positiver Erfarung mat sengem neien Team.

“Ech si ganz happy mat eiser 1. Plaz an der Klass, Véierten am General (Den Interview ass virun der Disqualifikatioun vum Verstappen-Mercedes opgeholl ginn), an et war déi éischt Kéier vun engem Porsche mat Pneue vu Goodyear hei op der Streck. Mir hunn den Auto ëmmer besser gemaach, d’Ekipp huet e mega Job gemaach, bis bal Mëtternuecht hu mir geschafft an an der Course war den Auto nach besser. E grousse Merci un d’Ekipp, un d’Sponsoren an d’Team. D’nächst Kéier geet et hoffentlech nach besser. Ech hat op Plaz 3 gehofft, hunn awer am Verkéier méi Zäit verluer wéi d’Konkurrenz. Ech sinn awer happy, dass mir d’Klass gewonnen ze hunn, et war déi éischt Kéier mat dësem Team, nach besser kann et bal net ginn.”

De Max Verstappen deet eisem Sport gutt, sou den Dylan Pereira

Den Dylan Pereira iwwert de Max Verstappen
Dem Formel-1-Fuerer seng Presenz ass wichteg fir de GT-Sport.

“Fir mech ass et wichteg, dass de Max Verstappen hei dobäi ass. Et ass gutt fir eise Sport, hie bréngt bestëmmt 50.000 bis 60.000 Leit mat. Ouni Fans déi Tickete kafen, kënne mir dee Sport net maachen. Et ass einfach nice, wann d’Zuschauer hei sinn. Et motivéiert dech nach méi, besonnesch bei de 24 Stonnen, wann s de midd bass, pushe si dech nach emol, et ass besser fir duerch d’Nuecht ze kommen. Ech hoffen, dass eise Sport doduerch gepusht gëtt a mir dovu profitéiere kënnen. Mir sinn an enger aner Klass, éischt Zil ass eis Klass ze gewannen, a wa mir hien, de Max Verstappen dann nach schloe kënnen, soen ech net Neen. Wéinst sengem ville Fueren am Simulator ass hie virtuell schonn oft hei gewiescht, an ass doropshi warscheinlech op de Goût vum GT-Fuere komm. Hie huet sech warscheinlech gesot, ech wëll och mol hei fueren, mee et gëtt bestëmmt och aner 24-Stonne-Coursse wéi zu Daytona oder zu Spa, déi hie wëllt fueren. Mir sinn all hei fir eist Bescht ze maachen, mee dat Wichtegst ass fir eis, eis Klass ze gewannen.”

Asiatesch Belounung fir den Dylan Pereira

Nächste Weekend ass den Dylan Pereira, am Kader vum Formel-1-Grand-Prix a Japan, zu Suzuka am Asaz, wou hien am Porsche Carrera Cup Japan wäert untrieden. Dëst ass eng Primm fir de Gewënn vum Porsche Carrera Cup Asien d’lescht Joer.

NLS op der Nordschleife
Ekipp ëm Max Verstappen nodréiglech disqualifizéiert, Dylan Pereira doduerch um Podium

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.