RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

MotoGPEng weider souverän Victoire fir de Marco Bezzecchi

RTL Lëtzebuerg
An der zweeter Course vun der Saison feiert den Italieener seng 2. Victoire. Mat um Podium stinn de Jorge Martin an de Fabio Di Giannantonio.
Update: 22.03.2026 20:11
Aprilia Racing's Italian rider Marco Bezzecchi competes during the MotoGP race of the Grand Prix of Brazil, at the Ayrton Senna International racetrack in Goiania, state of Goias, Brazil, on March 22, 2026. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
© AFP

Fir déi zweete Course an der Saison gouf et fir eng éischte Kéier iwwerhaapt op Goiania a Brasilien.

De Marco Bezzecchi huet d’Course vun der 1. Ronn un dominéiert a gewënnt domat seng 2. Course an dëser Saison. Hien iwwerhëlt domat och d’Féierung an der WM. Saison iwwergräifend ass et seng 4. Victoire noeneen. Op d’Plaze zwee an dräi fueren de Jorge Martin an de Fabio Di Giannantonio.

Nodeems de Weltmeeschter Marc Marquez de Schwaarz-Wäiss-karéierte Fändel an der 1. Course zu Buriram an Thailand net gesinn huet, ass et a Brasilien fir den Ducati-Pilot besser gelaf. Um Enn klasséiert de Spuenier sech op der 4. Plaz, a verpasst de Podium em knapps 4 Honnertstel. 4 Ronne viru Schluss louch de Marquez nach op der drëtter Plaz, huet des awer no engem Rutscher nees verluer. Säi Brudder Alex Marquez fiert op déi 6. Plaz mat iwwer 8 Sekonne Retard op de Bezzecchi.

Déi nächste Course gëtt den 29. Mäerz an den USA gefuer.

An der Moto2 hu sech op deene leschte Ronnen de Daniel Holgado an den Daniel Munoz e Kapp u Kapp Kampf geliwwert. Mol war deen een, dann nees deen aneren a Féierung. No engem klenge Fuerfeeler huet den Daniel Munoz um Enn d’Victoire aus der Hand ginn, sou dass de Spuenier hannert dem Daniel Holgado iwwert de wäisse Stréch fiert. Déi drëtte Plaz ass fir de Manuel Gonzalez.

D’Victoire an der Moto3 geet un de Maximo Quiles, deen och elo neie Leader am WM-Generalklassement ass. Mat um Podium stinn den Adrian Fernandez an de Valentin Perrone.

Um RTL Play fannt Dir d’Coursse vun der MotoGP, der Moto2 an der Moto3 fir eng begrenzt Zäit am Replay.

D’Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 30:19.760
2. Jorge Martin (Aprilia Racing) +3.231
3. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Racing) +3.780

Moto2

1. Daniel Holgado (Inde Aspar Team) 35:46.382
2. Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) +1.226
3. Manuel Gonzalez (Liqui Moly +3.916

Moto3

1. Maximo Quiles (Gaciota Aspar Team) 20:28.535
2. Adrian Fernandez (Leopard Racing) +4.133
3. Valentin Perrone (Rad Bull KTM Tech 3) +4.315

D’WM-Klassement

MotoGP

1. Marco Bezzecchi 56
2. Jorge Martin 45
3. Pedro Acosta 42

Moto2

1. Daniel Holgado 33
2. Manuel Gonzalez 28.5
3. Daniel Munoz 24

Moto3

1. Maximo Quiles 45
2. Marco Morelli 28
3. Veda Pratama 27

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.